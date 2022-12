Buone feste dal gruppo facebook Risan che traccia il bilancio del 2022. E’ un fenomeno social

In occasione della festa dell’Immacolata, con cui si apre l’anno 2022/2023, il fondatore del gruppo Facebook Risan, Salvo Bracchitta, porge gli auguri per le festività di fine anno ormai alle porte e coglie l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno appena chiuso.

Il fondatore di Rete Italia Sicilia all news (appunto l’acronimo Risan) inizia con gli iscritti al gruppo che sono 3200, con un aumento rispetto ai 2520 dell’anno scorso.

I dati forniti dal pannello di controllo del gruppo facebook: le condivisioni sono state del 68% e i “mi piace” del 71%, ogni giorno, attualmente, secondo i dati Facebook.

Grandi i numeri oltre lo stretto, con un 44% di crescita di visualizzazioni grazie ai siciliani residenti fuori regione, in particolare dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio e dal Piemonte. Per il sud Calabria, Campania Puglia +10,58%.

Copertura e visualizzazione iscritti del 100% oltre il 836mo giorno.

Copertura e visualizzazione non iscritti dal 56% del 2021, passa al 74% al 2022.

La copertura dei profili che nei primi sei mesi ci hanno visitato giornalmente e stata di tra 319938 e 491392. Nella seconda parte dell’anno ogni giorno e tre 503008 e 599.105. Tali dati vengono postati ogni giorno alle ore 10.

Salvo Bracchitta poi passa a parlare delle rubriche: nel 2023 ritorna per il terzo anno “Risan Verde”, un approfondimento dedicato alla natura, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Ricordi di Terra Nostra.

Ritorna anche Risan Cultura, un approfondimento sui monumenti e le chiese più belle e suggestive del territorio di Siracusa e Messina.

Poi il fondatore di Risan rivolge “un grazie alle redazioni giornalistiche della nostra provincia e regione che hanno condiviso i loro post nel Gruppo Risan”

Lo staff augura buone feste a tutti.