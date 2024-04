Bullismo e cyberbullismo, un numero verde e una chat per l’ascolto delle vittime: il progetto di Regione Sicilia

È stato attivato un numero verde e una chat per l’ascolto e la denuncia di atti di bullismo e cyberbullismo in Sicilia. Gestiti dalla Fondazione onlus Telefono Azzurro, questi servizi offrono supporto e consulenza per bambini, adolescenti e adulti che necessitano di aiuto. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il numero verde (800.280.000) e la chat sul sito www.1nessuno100giga.it sono parte integrante del progetto pilota “1nessuno100giga”, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale.

IL PROGETTO

Il progetto interistituzionale è stato elaborato in base alla legge regionale del 2021 dedicata agli “Interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione”. Le attività si svolgeranno per tutto il 2024 e coinvolgeranno nove Centri territoriali di supporto (Cts) distribuiti nelle varie province siciliane. Ogni Centro collaborerà con un gruppo di istituti scolastici per diffondere le azioni del progetto.

