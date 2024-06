Bullismo, cyberbullismo e dipendenze patologiche. Protocollo d’intesa fra Questura, scuole e Asp

Oggi, presso la sala stampa della Questura di Ragusa, è stato sottoscritto un protocollo di intesa volto alla prevenzione e al contrasto di bullismo, cyberbullismo e dipendenze patologiche. L’accordo coinvolge la Questura di Ragusa, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Questa iniziativa di collaborazione, promossa dalla Polizia di Stato e della durata di tre anni, mira a fornire supporto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie attraverso interventi di promozione della salute e prevenzione di comportamenti a rischio e fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Le attività previste includono informazione e formazione sulle tematiche dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il protocollo

Il protocollo promuove azioni integrate tra le istituzioni locali per prevenire e contrastare comportamenti a rischio tra i giovani, tra cui dipendenze patologiche, utilizzo improprio della rete e pratiche illegali come uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, gioco d’azzardo online, dipendenze digitali, bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.

Il Questore della provincia di Ragusa, dr. Vincenzo Trombadore, ha evidenziato come queste azioni preventive promuovano il principio di sicurezza partecipata, rafforzando la vicinanza delle istituzioni alla comunità scolastica. Marcello La Bella, dirigente del C.O.S.C. Polizia Postale Sicilia Orientale, ha sottolineato che la collaborazione tra i firmatari del protocollo faciliterà il lavoro della Polizia di Stato nel promuovere comportamenti sicuri e contrastare il cyberbullismo.

Viviana Assenza, Dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, ha espresso soddisfazione per la collaborazione, sottolineando l’importanza di unire gli sforzi delle istituzioni per affrontare tematiche cruciali come il bullismo, il cyberbullismo e le dipendenze patologiche.

Il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, dr. Giuseppe Drago, ha definito il protocollo un segnale imprescindibile di collaborazione istituzionale, evidenziando il ruolo dell’ASP nel fornire strumenti adeguati al contrasto delle violenze e delle dipendenze tra i giovani. Dal 2016, l’ASP di Ragusa è dotata di un ambulatorio antibullismo che, in collaborazione con le scuole, offre supporto nella lotta contro le violenze e le dipendenze, compreso il gioco d’azzardo.

