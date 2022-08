Brutto incidente sulla SS 514

Incidente sulla SS 514, precisamente al km 14. Oggi pomeriggio, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro fra tre automobili. Nell’impatto è rimasta ferita una persona.

I veicoli sono stati rimossi dalla ditta Cavarra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.