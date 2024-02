Brutto incidente stradale alle porte di Santa Croce: automobilista estratto dalle lamiere

Brutto incidente stradale oggi pomeriggio alle porte di Santa Croce Camerina. Per cause tutt’ora in fase di accertamento, due auto e un tir sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Il conducente della Panda è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Ragusa, intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine. Ancora in corso i rilievi. Due i feriti trasferiti entrambi al Giovanni Paolo II di Ragusa dal personale del 118: oltre all’autista della Panda, anche il conducente della Renault. Sul posto i carabinieri di Marina di Ragusa e anche i vigili del fuoco di Santa Croce.

