Bruciano i rifiuti a Modica: intervengono i vigili del fuoco

Che sia emergenza rifiuti, purtroppo, è ormai assodato, pur non essendoci all’orizzonte ancora soluzioni serie da ovviare al blocco della discarica di Motta Sant’Anastasia, ormai chiusa da mesi.

Stamani, durante le prime ore del giorno, cumuli di rifiuti sono stati dati alle fiamme a Modica, in contrada Pozzo Cassero. Non è la prima volta che accade, proprio perchè l’emergenza rifiuti sta creando numerose discariche abusive alla periferia della città e qualche incivile pensa di risolvere in questo moto il problema.

Oltre alle fiamme, si è sollevata una folta nube di fumo nero che ha appestato l’aria dei ditorni. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio in zona, oltre ai residenti della zona che hanno visto i rifiuti bruciare a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica. L’incendio è stato domato.