Brandiva un grosso coltello da cucina in via Colajanni: arrestato e processato oggi

di Giada Drocker – Il giudice ha convalidato l’arresto del cittadino bangladese arrestato ieri mattina in via Colajanni a Ragusa. L’uomo, 25enne e in stato di alterazione, stava brandendo un grosso coltello da cucina. Disarmato con il teser, e condotto in questura è stato arrestato. Stamattina è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, assistito dall’avvocato Giuseppe Iozzia. Il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare. Non è stato possibile individuare un ufficio per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’avvocato difensore del giovane, che da poco ha compiuto 25 anni, è incensurato e senza fissa dimora, ha chiesto i termini a difesa preannunciando la richiesta di accesso a riti alternativi. Il giudice ha rinviato al prossimo 8 aprile per la prosecuzione del processo



