Borse di studio per i giovani lettori della biblioteca di Scoglitti

Borse di studio per i giovani lettori della biblioteca comunale Angelo Alfieri di Scoglitti. E’ questa l’iniziativa della giunta comunale di Vittoria che, con delibera n. 379 del 14 settembre, ha deciso di promuovere la lettura e l’utilizzo della biblioteca comunale attraverso l’assegnazione di due borse di studio: una di 150 euro per gli alunni delle scuole elementari e una di 250 euro per gli alunni delle scuole medie. Queste borse di studio saranno assegnate agli studenti che frequentano assiduamente la biblioteca comunale e che hanno letto più di cinque libri se sono delle scuole elementari o più di dieci se sono delle scuole medie.

LE BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda le visite in biblioteca da parte degli studenti, l’Amministrazione si occuperà di registrare la presenza mediante firma dei visitatori. Tuttavia, spetterà agli istituti scolastici certificare e selezionare gli studenti meritevoli in base al numero di libri presi in prestito e alla verifica dell’effettiva lettura e comprensione del contenuto, secondo le modalità scelte da ciascun docente.

Il periodo considerato per l’assegnazione delle borse di studio si estenderà dal 1° novembre al 30 aprile 2024, e la cerimonia di premiazione avverrà entro il 31 maggio.