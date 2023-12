“Born on Christmas day”: il brano del Modica Gospel Choir e Lulya Rizza. VIDEO

Il Modica Gospel Choir ha annunciato il suo regalo di Natale: la pubblicazione del brano “Born on Christmas Day” su YouTube e altre piattaforme di streaming. Questo brano è stato composto e registrato inizialmente circa otto anni fa dall’attrice e cantante americana Kristin Chenoweth. Successivamente è stato arrangiato e inciso come una versione corale negli Stati Uniti e in Australia.

Il coinvolgimento del Modica Gospel Choir è avvenuto tramite Lulya Rizza, figlia del direttore dell’ensemble, Giorgio Rizza. Il maestro Rizza è stato toccato dalla bellezza del brano attraverso sua figlia, il che ha suscitato un coinvolgimento emotivo che lo ha spinto a lavorare su un arrangiamento per voce solista e per il coro.

BORN ON CHRISTMAS DAY

Il brano “Born on Christmas Day” è stato realizzato in Italia, a Modica, con un grande sforzo, passione e impegno da parte di tutti i membri coinvolti. La registrazione e il mixaggio sono stati eseguiti presso “Pausa Studio” con il sound engineer Salvo Puma, mentre le immagini sono state registrate presso il Duomo di San Pietro a Modica, curate da Gianluca Tela.

Il maestro Rizza ha espresso un ringraziamento speciale a coloro che hanno reso possibile la realizzazione del brano, inclusa la Scuola Paritaria Salesiana “Regina Margherita” di Modica, Don Peppe Stella per aver messo a disposizione la Chiesa di S. Pietro di Modica, e alla “Let’s Sing Gospel Connection” (Direttore Nazionale Aurelio Pitino).

La presentazione ufficiale di “Born on Christmas Day” avverrà live il prossimo 16 dicembre alle 19 presso il Duomo di San Pietro a Modica, in occasione del “Concerto della Pace”.