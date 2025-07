Bonus Tari per chi adotta un cane. L’iniziativa a Vittoria. Ecco cosa c’è da sapere sull’iniziativa

A Vittoria adottare un cane non è solo un gesto d’amore, ma anche un’opportunità concreta per risparmiare. Con la delibera di giunta n. 321 del 4 luglio 2025, l’Amministrazione comunale ha approvato un’agevolazione sulla Tassa Rifiuti (TARI) per chi sceglie di accogliere in casa uno dei cani ospitati nel canile municipale.

L’iniziativa prevede una riduzione di 100 euro sulla Tari 2025 per ogni cane adottato, fino a un massimo di due cani per nucleo familiare, quindi 200 euro complessivi. Il bonus sarà applicato in fase di saldo della Tari, secondo le modalità definite dall’ufficio tributi.

Un modo per sostenere le famiglie, promuovere l’adozione responsabile e alleggerire il carico del canile comunale. “Adottare un cane significa compiere un gesto d’amore, ma anche contribuire attivamente al benessere della comunità – dichiara l’assessore al Benessere Animale, Cesare Campailla –. Vogliamo incentivare i cittadini a offrire una casa e una famiglia agli amici a quattro zampe che aspettano una seconda possibilità”.

L’iniziativa ha anche un impatto positivo sulle casse comunali. “È un piccolo ma concreto supporto economico per le famiglie, in un momento storico non semplice – aggiunge l’assessore al Bilancio –. Al tempo stesso, aiuta a contenere i costi di gestione del canile”.

L’Amministrazione invita i cittadini a recarsi al canile per conoscere i cani adottabili e a rivolgersi agli uffici comunali per informazioni sulla procedura. Una scelta che cambia la vita a chi adotta, e soprattutto a chi viene adottato.

“Ogni cane adottato è una vita salvata – commenta il sindaco Francesco Aiello –. È una scelta di civiltà, di cuore e di responsabilità. Insieme stiamo costruendo una Vittoria più giusta e solidale”.

