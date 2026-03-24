Bonus Regionale 2026 a Ragusa: come richiedere i 1.000 euro per nascita o adozione

Il Comune di Ragusa, attraverso il Settore VII – Servizi alla Persona e Politiche dell’Istruzione, annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al Bonus Regionale di 1.000 euro per la nascita o l’adozione di un figlio nel 2026. Il beneficio, previsto dall’art. 6 comma 5 della Legge Regionale n. 10 del 31 luglio 2003, è destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026.

Per garantire la corretta erogazione del contributo, i richiedenti devono rispettare precise scadenze: le famiglie con bambini nati dall’1° gennaio al 28 febbraio 2026 devono presentare la domanda entro il 15 aprile 2026; per i nati dall’1° al 31 marzo 2026, entro il 15 maggio 2026; mentre per i bambini nati o adottati dall’1° aprile al 30 settembre 2026, la richiesta va inoltrata entro 45 giorni dalla nascita o adozione.

Il bonus è riservato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti al momento del parto, dell’adozione o dell’affido: cittadinanza italiana o comunitaria, oppure regolare permesso di soggiorno; residenza in Sicilia; e ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.000 euro.

La documentazione necessaria e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nella sezione Avvisi – Servizi Sociali. Per supporto diretto, i cittadini possono recarsi al Segretariato Sociale in Via M. Spadola n. 56 (3º piano) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, o contattare i numeri 0932/676851 e 0932/676852.

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