Bonus Agricoltura: fino a 130.000 euro a fondo perduto per imprese e giovani agricoltori

Il bando ISI INAIL, disponibile fino al 26 febbraio sulla piattaforma INAIL, mette a disposizione delle imprese agricole e dei giovani agricoltori fondi a fondo perduto che vanno da un minimo di 5.000 a un massimo di 130.000 euro. L’iniziativa è pensata per favorire investimenti mirati in macchinari e nuove tecnologie, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle aziende, nonché diminuire i livelli di rumorosità e i rischi infortunistici o legati allo svolgimento di operazioni manuali.

Obiettivi e ambiti di intervento

Il bando si propone di sostenere la modernizzazione del settore agricolo, contribuendo ad un importante aggiornamento tecnologico per le imprese e a creare opportunità concrete per i giovani agricoltori. Tra i progetti finanziabili rientrano anche quelli volti al recupero e allo smaltimento dell’amianto presente in molte aziende, una problematica che rappresenta un pericolo costante per i lavoratori e per le comunità locali.

Requisiti per l’accesso

Per accedere al finanziamento, le imprese agricole devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. I giovani agricoltori, invece, devono avere meno di 40 anni e possedere:

un titolo universitario ad indirizzo agricolo, forestale o veterinario, oppure

un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agricolo.

Inoltre, ai giovani agricoltori è richiesta un’esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni. I fondi coprono fino all’80% della spesa sostenuta per i giovani agricoltori, mentre per le imprese agricole la copertura si attesta al 65%.

Un’opportunità per la modernizzazione del settore

Per l’assegnazione dei fondi verrà organizzato un click day per cui sarà fondamentale farsi trovare pronti per l’appuntamento. A darne comunicazione è stato l’onorevole Ignazio Abbate.

© Riproduzione riservata