Bonus affitti in Sicilia. Ecco come ottenerlo

Nella costante ricerca di garantire il benessere delle famiglie siciliane, la Regione Siciliana ha annunciato l’apertura delle richieste per il “Bonus Affitti”, un’importante misura di sostegno economico destinata ai cittadini che vivono in affitto. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo da parte della popolazione, rappresentando un segnale tangibile di supporto in un periodo in cui molte famiglie stanno affrontando difficoltà finanziarie a causa della pandemia e dei suoi impatti.

Dal 21 agosto al 20 ottobre 2023, i siciliani che risiedono in alloggi in affitto avranno l’opportunità di richiedere il “Bonus Affitti”, una misura che rappresenta un’importante testimonianza di solidarietà e attenzione da parte della Regione. L’importo totale stanziato per questo contributo ammonta a 17 milioni di euro, e l’obiettivo è garantire un supporto concreto alle famiglie che si trovano in una situazione di fragilità economica.

Il processo di richiesta del bonus è stato reso semplice e accessibile attraverso la piattaforma digitale della Regione Siciliana, raggiungibile tramite il link https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente online, consentendo un accesso agevole e comodo per tutti coloro che intendono beneficiare di questa opportunità. È possibile autenticarsi utilizzando le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica.

Secondo quanto dichiarato dal governatore Renato Schifani, il “Bonus Affitti” rappresenta una misura di dignità sociale, riflettendo l’impegno della Regione nel fornire un sostegno proporzionato alle necessità delle famiglie siciliane. Questo provvedimento mira a dare un aiuto concreto a coloro che stanno lottando per far fronte alle spese di locazione, specialmente considerando l’impatto economico della pandemia sulle finanze familiari.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza di questo bonus come un segnale tangibile di solidarietà e supporto per coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica a seguito della crisi pandemica. L’obiettivo è garantire un accesso equo alle risorse, proteggendo le famiglie più colpite e a rischio.

Per accedere al “Bonus Affitti”, è necessario soddisfare determinati requisiti. I richiedenti devono essere titolari di un contratto di locazione di unità abitative pubbliche o private o di alloggi di edilizia economica e popolare, in corso e debitamente registrato per l’anno di riferimento (2021). È richiesta la presentazione della certificazione ISE/ISEE relativa ai redditi dell’anno 2021, che determina la fascia reddituale di appartenenza e quindi l’ammissibilità al bonus. È obbligatorio risiedere nell’immobile per cui si richiede il contributo e mantenere i pagamenti del canone di affitto in regola.

L’aspetto positivo di questa iniziativa è che le domande non saranno considerate in base all’orario di presentazione, ma saranno valutate secondo criteri quali il reddito. Inoltre, è disponibile assistenza tecnica per l’inserimento delle richieste sulla piattaforma informatica, attraverso il numero telefonico 06 21129731 o l’indirizzo email fondolocazionehelp@regione.sicilia.it. Una sezione FAQ è a disposizione per rispondere a eventuali domande da parte dei richiedenti.