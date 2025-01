Bomba carta in una casa ad Acate, infissi divelti e incendio: nessun ferito

Infissi divelti e incendio all’interno di una abitazione di via Garibaldi ad Acate nel tratto tra via Galilei e via Nuova Ovest . Stando alle prime informazioni nella casa è esplosa una bomba carta.

Con la deflagrazione sono stati divelti gli infissi e la casa è stata danneggiata anche dal conseguente incendio alimentato da materiale accumulato. La casa è abitata da una persona anziana. Non ci sono fortunatamente feriti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, le forze di polizia.

