Bollette: solo il gas aumenterà del 70%. Migliaia di famiglie e imprese rischiano il distacco delle utenze

Dopo il rialzo delle tariffe elettriche del +59% scattato a ottobre, si prevede anche per il gas un maxi-rincaro nell’ordine del +70%. Lo afferma il Codacons, che ricorda come le modifiche alla frequenza dell’aggiornamento tariffario decise unilateralmente da Arera consentiranno di conoscere solo a novembre la reale entità della stangata che si abbatterà sui consumatoribe imprese.

Si prevedono per il gas, infatti, rialzi delle tariffe che potrebbero raggiungere quota +70%. Aumenti che, sommati ai rincari della luce, renderanno insostenibile per migliaia di famiglie la spesa per le forniture energetiche, anche in considerazione del fatto che i nuovi incrementi tariffari del gas avverranno in concomitanza con la stagione invernale, quando cioè aumentano i consumi degli utenti.

Un numero enorme di nuclei familiari e imprese rischiano quindi di non riuscire a pagare le bollette di luce e gas negli ultimi mesi del 2022, e di subire interruzioni e distacchi delle forniture.