Blitz della Guardia di Finanza contro il traffico di droga a Vittoria, otto arresti

Vittoria torna al centro della cronaca con un’importante operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Ragusa. All’alba di oggi, i finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto aereo del Reparto operativo aeronavale di Palermo e delle unità cinofile di Siracusa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, ritenute responsabili di traffico e produzione di sostanze stupefacenti.

Operazione “Home Delivery” e il mercato della droga nel vittoriese

L’operazione, denominata “Home Delivery”, ha portato alla luce una fitta rete di spaccio a Vittoria e Comiso, che operava con consegne a domicilio di cocaina e marijuana. Gli investigatori della Compagnia di Vittoria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno scoperto un vero e proprio “supermercato” della droga, con un flusso costante di decine di avventori ogni giorno, soprattutto nel fine settimana, quando i clienti arrivavano a toccare il centinaio.

Durante le perquisizioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, dieci telefoni cellulari e vari strumenti per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno inoltre disposto il sequestro preventivo dell’immobile dove avvenivano le operazioni di spaccio, un luogo che ormai era diventato un punto di riferimento per molti tossicodipendenti della zona.

Un’organizzazione ben strutturata

Dalle indagini, è emerso che l’organizzazione era composta da soggetti italiani e un extracomunitario, operanti in concorso tra loro. Grazie a pedinamenti e appostamenti, gli inquirenti hanno documentato numerose transazioni di droga, alcune delle quali avvenivano in pieno giorno. I clienti non si limitavano ad acquistare la droga, ma spesso ne consumavano subito una parte nelle immediate vicinanze del punto di spaccio, dimostrando il radicamento dell’attività illecita nel territorio.

L’impegno della Guardia di Finanza contro il narcotraffico

L’operazione “Home Delivery” si inserisce nel contesto delle attività della Guardia di Finanza volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, un fenomeno che colpisce in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione. L’obiettivo delle Fiamme Gialle, sotto la guida della Procura di Ragusa, è quello di tutelare la sicurezza e il benessere della comunità, mettendo fine a un business illegale che alimenta degrado e criminalità.

Le otto persone arrestate sono ora sotto custodia cautelare, ma si ricorda che le accuse mosse nei loro confronti dovranno essere confermate in sede processuale, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza sancito dall’articolo 27 della Costituzione.

