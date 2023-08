Birrocco: fiumi di birra artigianale e tanto divertimento a Marina di Ragusa. FOTO GALLERY

Con la tappa finale di Marina di Ragusa, che si è svolta questo fine settimana, si è conclusa l’ottava edizione di “Birrocco”, il festival del food & craft beer che promuove principalmente le birre artigianali di birrifici siciliani e che quest’anno, per la prima volta, ha fatto tappa anche Scicli. La manifestazione è iniziata infatti con una tre giorni, dal 28 al 30 luglio a Scicli e si è poi spostata dal 18 al 20 agosto al Porto Turistico di Marina di Ragusa.

Quest’anno oltre allo street food, musica e degustazioni, ci sono state tante novità come un nuovo look, più spazi per gustare comodamente le birre e musica live, avviando l’evento già all’ora dell’aperitivo, con bellissimi tramonti sul mare. Naturalmente protagonista sempre lei, la birra artigianale, con le proposte d’altissima qualità dei birrifici presenti. In un contesto in cui è crescente la cultura e l’apprezzamento per la birra artigianale in tanti sono accorsi per partecipare a una grande festa con tanta musica e divertimento. Numerosi premi e regali per i partecipanti come t-shirt, e boccali stampato in 3D, tutto rigorosamente ispirato a “Birrocco”.

Inoltre, altra novità di quest’anno, il “Passport Beer”: una sorta di “documento” per viaggiare nel gusto attraverso i vari stand dei birrai. Tra le novità anche la possibilità di accedere agli stand di “Birrocco” in una fascia preserale, con un ingresso anticipato alle delizie birrarie, esibizione di gruppi musicali dal vivo: la Strike Band, Radiofreccia – cover band di Ligabue e la band A90 live dance. Come da tradizione si è fatto tardi con dj set: Gee Dj e John Donzella, Eugenio Ferrara e Maurizio Lessi, Daniele Scalone e Giovanni Massari. L’evento ha visto il patrocinio dei Comuni di Ragusa e Scicli e il supporto di sponsor privati, mentre gli organizzatori hanno già dato appuntamento al prossimo anno. Info su www.birrocco.it