Bimba si smarrisce a Marina di Ragusa: ritrovata dalla polizia

Una bambina di 5 anni si era smarrita a Marina di Ragusa durante la giornata di sabato, intorno alle 2 di notte. Sono stati momenti di grande paura per i genitori ma per fortuna la bimba è stata rintracciata dalla polizia. A causa della grande confusione sul litorale ragusano, una donna, visibilmente agitata, si è avvicinata agli agenti in servizio dicendo che la propria figlia si era allontanata da circa un’ora con il monopattino.

Il ritrovamento

Le ricerche sono state immediatamente attivate e la Sala Operativa ha comunicato che la bambina era stata ritrovata. Una donna, avendo notato la piccola da sola, aveva chiamato il numero di emergenza e si era presa cura di lei, rassicurandola e comprandole dello zucchero filato in attesa dell’arrivo della pattuglia. La bambina è stata ritrovata sul lungomare Andrea Doria e, dopo i dovuti accertamenti, è stata riaffidata ai genitori.

