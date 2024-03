Bimba di 16 mesi ingerisce hashish alla villa comunale di Comiso

Una bimba di 16 mesi ha ingerito una stecca di hashish trovata all’interno del parco giochi alla villa comunale di Comiso. La piccola, che ha cominciato a vomitare, è stata portata in ospedale. Dopo i primi controlli la piccola si è ripresa e ora sta bene. Ma è risultata positiva: aveva evidentemente ingerito della droga trovata nel parco. La mamma, che ha allertato i carabinieri, ha consegnato ai militari un piccolo frammento di ciò che la bambina aveva in bocca. Le analisi hanno confermato che si trattava di hashish.

La droga trovata forze in uno scivolo tunnel

La piccola stava utilizzando lo scivolo tunnel situato nella zona limitrofa a via Architetto Mancini. Insieme a lei una bimba più grande che si è accorta che la piccola aveva portato qualcosa alla bocca. La mamma è intervenuta subito per togliere dalla bocca quanto rimasto. Poco dopo, la piccola ha accusato un lieve malore. Per fortuna nulla di grave. L’episodio si è verificato sette giorni fa, intorno alle 17, orario in cui il parco giochi è particolarmente frequentato dai bambini. Non è ancora chiaro come un pezzo di hashish potesse trovarsi nello scivolo tunnel e non è ancora chiaro se la bambina potrebbe averlo raccolto poco distante. Non si tratta di un nascondiglio utile per gli spacciatori. Sull’episodio indagano i carabinieri. La piccola, dopo le prime cure, è tornata a casa e ora sta bene.

Il consigliere Salvo Liuzzo chiede sicurezza e la bonifica della villa

Il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, ha reso pubblico l’accaduto e ha invocato maggiori controlli all’interno della villa comunale. “Il tema della sicurezza è diventato un’emergenza – afferma Liuzzo – Un sindaco ha il dovere di denunciare un episodio del genere (so per certo che la prima cittadina ne è stata informata) e deve bonificare la villa comunale e tutti i luoghi frequentati da bambini”. Liuzzo ha chiesto anche un’interlocuzione forte con la Prefettura per garantire la sicurezza e per arginare il problema della microcriminalità, diventata Comiso una vera emergenza.

© Riproduzione riservata