Bike: straordinario trionfo di Giannetti della Naturosa Ragusa al trofeo Green way di Brolo

La Naturosa Bike & Co. Ragusa è in un momento positivo. Vincenzo Giannetti ha dimostrato un’ottima forma al trofeo Green Way, vincendo la gara su strada di 26 chilometri a Brolo. Il suo costante miglioramento e i recenti risultati ottenuti indicano un rendimento molto promettente.

Flavio Schembari ha partecipato ai campionati italiani giovanili a Nave, provincia di Brescia, anche se non ha avuto una giornata favorevole e le gambe non erano al meglio. Nonostante ciò, è riuscito a portare a termine la gara, dimostrando la sua tenacia e determinazione.

Giovanni Distefano, invece, si è confrontato con tre gare impegnative su strada nel territorio laziale, tra cui una cronometro. Anche se forse sperava in un risultato migliore, il presidente del sodalizio è soddisfatto della prestazione complessiva della squadra. È evidente che il gruppo si sta impegnando con passione e dedizione in diverse competizioni, dimostrando il loro desiderio di fare bene.