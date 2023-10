Bike: si corre domenica la terza edizione della Xco Città di Ragusa riservata ai Giovanissimi

I giovani atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa continuare a ottenere successi e migliorare nelle loro prestazioni. La settima prova della Coppa Sicilia a Pietraperzia è stata un altro passo avanti significativo per loro, e dimostra il loro impegno e dedizione al ciclismo.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio ha ragione nel sottolineare l’importanza del sostegno dei genitori, che giocano un ruolo fondamentale nel permettere ai giovani di perseguire le proprie passioni sportive. È un vero team di famiglia che rende tutto possibile.

La terza edizione della Xco Città di Ragusa Giovanissimi il 8 ottobre sarà un evento emozionante per la comunità ciclistica. È un appuntamento ormai consolidato e rappresenta un’opportunità per giovani talenti da tutta la Sicilia di mettere alla prova le loro abilità in una competizione locale di alto livello.