Bike: quarta prova di Mediterraneo cross domenica in Calabria per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa

Tutto pronto. La preparazione è proseguita anche in questi ultimi giorni. E, adesso, la pattuglia dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa è pronta a pedalare ulteriormente cambiando scenario. Domenica, infatti, si corre la quarta prova del trofeo Mediterraneo cross che, finora, grosse soddisfazioni ha regalato al team ibleo del presidente Giuseppe Nascondiglio.

Si andrà a correre a Belvedere Marittimo, in Calabria, con la consapevolezza di potere recitare, ancora una volta, un ruolo da protagonista. In lizza Federica Occhipinti per la categoria Under 23 donne, che cercherà di conquistare pure questa volta il gradino più alto del podio. Poi, le sorelle Alessia e Anastasia Micieli che, nella categoria Allieve donne, cercheranno di fare valere le proprie caratteristiche agonistiche. Quindi, Flavio Schembari e Giovanni Distefano che ancora una volta tenteranno di migliorare la propria posizione facendo tesoro delle esperienze sin qui maturate.

“Abbiamo un gruppo ormai collaudato – dice il presidente Nascondiglio – che, pure in questa occasione, cercherà di fare valere le proprie caratteristiche. Ci teniamo molto alla competizione del Mediterraneo Cross e finora i riscontri che abbiamo ottenuto sono stati molto positivi. Cercheremo di proseguire così anche per il prossimo futuro”.