Bike: prima prova di Coppa Sicilia, i Giovanissimi dell'Asd Abiomed Bike & Co. Ragusa si esprimono al meglio - Ragusa Oggi

Bike: prima prova di Coppa Sicilia, i Giovanissimi dell’Asd Abiomed Bike & Co. Ragusa si esprimono al meglio

Buoni riscontri per i “campioncuccioli” dell’Asd Abiomed Bike & Co. Ragusa che, domenica scorsa, al Bosco Santa Venera di Carini, in provincia di Palermo, hanno partecipato alla prima prova della Coppa Sicilia 2021 riservata ai Giovanissimi. Un momento tutto dedicato ai più piccoli che, nel corso della stagione, hanno lavorato parecchio per cercare di apprendere al meglio i segreti di questa disciplina sportiva e che, nel confronto con gli altri avversari, si sono difesi benissimo.

E’ il caso di Paolo Alì che nella G2 si è classificato terzo. Nella G3 primo posto per Daniele Iacono, nella G4 secondo Simone Iacono. Ottimi piazzamenti, poi, per tutti gli altri componenti della pattuglia, vale a dire Lorenzo Vitale, Giorgio Cappello, Carlo Avola, Peppino Cilia, Nanni La Porta, Gioele La Guardia, Giovanni Pagano, Andrea Nascondiglio, Mattia Boscarino e Alessio Campo.

“E’ stato davvero uno spettacolo – dice il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – vedere tutti i nostri piccoli all’opera. Avevano tanta voglia di gareggiare, soprattutto per capire di che pasta sono fatti. Hanno dato il massimo e, per noi, va bene così.

Hanno tutto il tempo per migliorare e per dimostrare quali sono le loro qualità. Nessun traguardo, considerata la giovane età, è loro precluso”. Lo staff tecnico adesso sta allenando i piccoli in vista delle prossime prove di Coppa Sicilia di categoria.