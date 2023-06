Bike: Occhipinti e Polizzi sul podio dopo la cronoscalata di Grammichele

E’ stato un altro fine settimana impegnativo per i ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa. Numerose le competizioni sostenute. E, ancora una volta, con piena padronanza dei propri mezzi. E’ accaduto, ad esempio, sabato scorso con la cronoscalata del Cannarella tenutasi a Grammichele dove, nella categoria Esordienti 1° anno, Federico Occhipinti è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Terzo posto per Lorenzo Polizzi. Sempre nella stessa competizione, da segnalare il secondo posto di Aurora Distefano nella categoria Esordienti 1° anno donne.

Buoni, infine, i piazzamenti di Nicolas Tumino e Giovanni Distefano. Costretto al ritiro per un guasto meccanico Vincenzo Giannetti. Alla Borbonica cup, disputatasi in provincia di Salerno, Anastasia Micieli si riconferma ancora una volta reginetta, dominando la terza prova e conquistando dunque il primo posto nella categoria Juniores donne. Terzo posto, invece, per Flavio Schembari tra gli allievi di secondo anno. Riconferma la maglia di leader Alessia Micieli fra le donne Allieve, seguita da Giada Nascondiglio. Buone, inoltre, le prestazioni di Erika Boscarino, Giorgio Camillieri, Leonardo Tumino e Alessio Campo. Angelo Tumino, fra gli amatori, ha disputato una gara eccezionale.

Infine, ad Agrigento, Paolo Ali ha pedalato con la costanza giusta che gli ha permesso di conquistare un posto per la rappresentativa siciliana al Trofeo Coni. “Faccio i complimenti a tutti – commenta il presidente Giuseppe Nascondiglio – per la capacità avuta di tenere botta nei rispettivi impegni. Non era facile perché la concorrenza è spietata. Ma noi, ancora una volta, abbiamo dimostrato di saperci difendere”.