Bike: Naturosa Bike & Co. Ragusa, domenica i Giovanissimi ad Agrigento per la Coppa Sicilia

Lodevole impegno della Naturosa Bike & Co. Ragusa nell’identificare e coltivare i talenti ciclistici fin dalla giovane età. Questa dedizione a promuovere lo sport su due ruote con professionalità è essenziale per creare i campioni del futuro. La partecipazione alla Coppa Sicilia Giovanissimi è un’opportunità straordinaria per gli atleti del gruppo per dimostrare le proprie capacità e crescere come ciclisti.

La sesta prova che si terrà ad Agrigento è un circuito competitivo ed entusiasmante, e rappresenta una sfida significativa per i giovani ciclisti.