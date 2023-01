Bike: nasce Naturosa Bike & Co. Ragusa, la “valanga rosa” iblea premiata a Caltanissetta

Nasce Naturosa Bike & Co. Ragusa. E’ il nuovo nome che per la stagione 2023 accompagnerà il sodalizio ciclistico ragusano che si è già messo in mostra a vari livelli e che, ancora una volta, testimonia la propria valenza e rilevanza in più ambiti. A meritare la copertina, in questa circostanza, è la “valanga rosa” del gruppo ibleo guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio.

“Anche quest’anno – afferma quest’ultimo – le nostre atlete sono state protagoniste dell’evento Oscar Siciliano del ciclismo, tenutosi a Caltanissetta. Le nostre ragazze, grazie alla loro tenacia e abnegazione al sacrificio, hanno raggiunto risultati eccellenti”. Premi e riconoscimenti a Federica Occhipinti, Anastasia Micieli, Giada Nascondiglio, Alessia Micieli ed Erika Boscarino. “Sono state loro – continua ancora Nascondiglio – a portare in alto i colori della Scuola di Ciclismo Bike&Co. Ragusa. Siamo veramente fieri dei risultati raggiunti e del loro impegno.

Siamo certi che potranno essere da stimolo per tutti gli altri compagni di squadra avendo dimostrato, sino in fondo, che potranno riuscire a tagliare i traguardi necessari attraverso quella testimonianza di determinazione da tutti auspicata per potere ottenere riscontri di un certo tipo. Merito anche di uno staff tecnico di prim’ordine che, settimana dopo settimana, continua a dimostrare tutto il proprio valore. E tutto ciò ci consente di guardare al futuro con grande ottimismo e consapevolezza delle nostre potenzialità”.