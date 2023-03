Bike: l’Almo Nial Nizzoli domenica a Faenza. Intanto, ecco le nuove maglie della stagione 2023

Apertura di stagione fuori regione per l’Almo Nial Nizzoli che, domenica, correrà a Faenza, in Emilia Romagna, dando spazio alla categoria juniores. Il gruppo siciliano, che si unirà a quello emiliano (la società, infatti, può contare sia sulla sede siciliana quanto su quella presente in Emilia Romagna), avrà così l’opportunità di testare da subito lo stato di preparazione nel contesto di una competizione che si annuncia abbastanza impegnativa.

Ci sarà anche il direttore sportivo siciliano Giorgio Scribano che interagirà con quello emiliano, Primo Borghi, per fornire al gruppo le indicazioni più adatte allo scopo di affrontare nella maniera migliore una gara con la presenza di numerosi talenti provenienti da tutta Italia e che, quindi, renderà questo appuntamento alquanto ambito. Bisognerà, insomma, ricercare la massima attenzione per disputare una prestazione di livello e che consenta di arpionare risultati di un certo tipo.

Nel frattempo, la squadra siciliana dell’Almo Nial Nizzoli ha presentato le nuove maglie che caratterizzeranno la stagione 2023. Il sodalizio che ha sede a Monterosso Almo si occuperà dei gruppi Giovanissimi, Esordienti ed Allievi. “Ringraziamo gli sponsor che sono presenti sulla maglia – dice Giuseppe D’Aquila a nome dell’Almo Nial Nizzoli – e che hanno voluto legare il loro nome al nostro nel contesto di questa stagione che speriamo possa riservarci numerose soddisfazioni. Cercheremo di operare, come sempre, con grande determinazione per fare crescere i nostri talenti e proiettarli verso i palcoscenici ciclistici che meritano”.