Bike: l’Almo Nial Nizzoli continua a raccogliere i frutti del lavoro invernale

Un altro fine settimana fruttuoso per l’Almo Nial Nizzoli che ha visto impegnate le categorie Esordienti e Allievi nel circuito ricavato all’interno dell’ex campo di concentramento a Vittoria. La squadra siciliano-emiliana ha sfiorato il gradino più alto del podio con Filippo Lampasona tra gli Allievi. Quest’ultimo è stato battuto proprio in volata nonostante l’intera squadra avesse svolto un ottimo lavoro coprendo il compagno.

Comunque, il secondo posto è un ottimo piazzamento che lascia ben sperare per il prosieguo futuro. “Davvero un peccato per la vittoria mancata – chiarisce Giuseppe D’Aquila dell’Almo Nial Nizzoli – si sarebbe potuto vincere ma alla fine ci accontentiamo di questa piazza d’onore”. Tra gli Esordienti, un altro secondo posto con Gabriele Tirendi, ancora una volta capace di mettere in evidenza tutto il proprio talento, mentre negli Esordienti primo anno da segnalare il terzo posto di Emanuel Brugaletta. Buono, ancora una volta, il lavoro del diesse Giorgio Scribano, presente assieme al presidente Salvatore D’Aquila.

A La Spezia, invece, dov’era di scena la squadra Juniores, in vetrina, ancora una volta, Filippo Quintavalla che si è classificato decimo, distinguendosi nel contesto di una volata formata da una quindicina di atleti. Un buon riscontro, anche in questa circostanza, per l’atleta dell’Almo Nial Nizzoli destinato a crescere ulteriormente in occasione delle prossime competizioni in cui è destinato a dare il meglio delle proprie potenzialità.