Bike: la Naturosa Ragusa mette in mostra i muscoli, a Santa Ninfa risultati di spessore

L’Asd Naturosa Ragusa ha ottenuto risultati significativi nella quinta edizione dell’Xco Finestrelle, svoltasi nel suggestivo scenario del bosco omonimo a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. In particolare, Alessia Micieli si è distinta vincendo la categoria donne allieve secondo anno, seguita da Erika Boscarino al terzo posto e Giada Nascondiglio. Anastasia Micieli ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria donne junior. La squadra iblea ha dimostrato ancora una volta le proprie qualità, promettendo un buon prosieguo di stagione e mettendo in luce atleti determinati a ottenere risultati significativi.

Anche Andrea Nascondiglio e Federico Occhipinti hanno ottenuto buoni piazzamenti rispettivamente all’ottavo e al nono posto nella categoria esordienti di primo e secondo anno. Tra gli esordienti di secondo anno, Alessio Campo si è classificato al 16º posto e Simone Dall’Ara al 23º. Angelo Tumino ha ottenuto un incoraggiante quarto posto nella categoria M3.

Il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio, ha sottolineato la capacità della squadra di rispondere alle sfide grazie al preparato e meticoloso staff tecnico. Il lavoro svolto con ragazzi esperti sia tecnicamente che caratterialmente ha favorito il raggiungimento di risultati importanti, con l’impegno costante per migliorare ulteriormente.

