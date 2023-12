Bike: la Naturosa Ragusa a Barletta

La squadra ciclistica Naturosa Bike & Co. Ragusa ha ottenuto importanti riconoscimenti durante un’altra tappa del Mediterraneo ciclocross tenutasi a Barletta, in Puglia, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Nonostante la pioggia e il forte vento, i ciclisti provenienti da Ragusa hanno dimostrato grande determinazione e capacità di superare le difficoltà, anche quelle legate al clima.

Nella categoria Allieve donna, Alessia Micieli ha conquistato un ottimo secondo posto, mentre Anastasia Micieli si è posizionata al nono posto tra le donne Junior. Tra i partecipanti maschili, Giovanni Distefano si è classificato al sesto posto e Flavio Schembari all’undicesimo tra gli Juniores.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio ha espresso grande orgoglio per il gruppo di ciclisti, sottolineando la soddisfazione per le prestazioni straordinarie che stanno regalando. Ha evidenziato il duro lavoro svolto durante la preparazione, che ha permesso alla squadra di affrontare ogni evenienza. Nascondiglio ha elogiato l’intera squadra e lo staff tecnico per aver gestito con successo anche le condizioni avverse della gara.

La determinazione e la capacità di affrontare le sfide dimostrate dai ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa continuano a essere motivo di grande orgoglio per il sodalizio e sono promettenti per il futuro delle competizioni.