Bike: la Naturosa Bike & Co. si prepara in vista della nuova stagione

La fase più intensa di preparazione è ora in pieno svolgimento per la Naturosa Bike & Co. Ragusa, in vista dei prossimi importanti impegni nel mondo del ciclocross a livello regionale. Durante queste giornate prima delle festività natalizie, il team sta svolgendo allenamenti molto impegnativi, liberati temporaneamente dalle competizioni, al fine di valutare la solidità del proprio carattere.

Il gruppo ha già dimostrato in passato la sua validità e la capacità di ambire a traguardi importanti, e ora si sta preparando intensamente per gli eventi futuri. Il presidente Giuseppe Nascondiglio sottolinea l’importanza del lavoro di preparazione svolto, cercando di intensificarlo in questa fase critica. L’obiettivo è garantire i risultati che il team ha meritato in numerose occasioni durante le ultime competizioni. Il merito, afferma, è anche dello staff di alto livello che ha aiutato i ragazzi a prendere consapevolezza delle proprie capacità.

Nascondiglio fa notare che se si vedono gli atleti impegnati duramente lungo le strade della provincia, è perché stanno lavorando duramente per raggiungere risultati ancora più prestigiosi di quelli già ottenuti. Ha fiducia che i prossimi mesi riserveranno al team molte sorprese positive sotto questo aspetto, sperando di ottenere ulteriori successi grazie all’impegno e alla dedizione mostrati durante questa fase preparatoria intensa.