Bike: la Naturosa Bike & Co. Ragusa definisce la formazione della squadra della categoria Allievi

La Naturosa Bike & Co. Ragusa si prepara per la stagione 2024 con grande determinazione e ambizione. La squadra Allievi, guidata dal presidente Giuseppe Nascondiglio, è pronta a costruire sul successo ottenuto in passato e a perseguire risultati ancora più significativi nei prossimi mesi. I corridori maschi che indosseranno la maglia biancoverde della Naturosa saranno Nicolas Tumino, Giorgio Camillieri, Salvatore Caruso, Angelo Brugaletta e Corrado Spadaro, mentre per le donne ci saranno Giada Nascondiglio, Aurora Distefano, Alessia Micieli ed Erika Boscarino.

Il presidente Nascondiglio sottolinea l’importanza di avere un gruppo ben assortito e determinato a migliorare costantemente. La squadra ha lavorato duramente nella preparazione atletica e i corridori sono pronti a dare il massimo nelle rispettive categorie. Nascondiglio si mostra fiducioso nel potenziale degli Allievi, poiché è un gruppo che ha cresciuto insieme al club. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo il confronto con la concorrenza per continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi nella stagione in corso.

La Naturosa Bike & Co. Ragusa è determinata a fare la propria parte fino in fondo e a lottare per il successo in ogni competizione.

