Bike: la Naturosa Bike & Co. prosegue la preparazione per la stagione 2024

La Naturosa Bike & Co. Ragusa sta intensificando la preparazione atletica per la stagione 2024, che ha già visto i successi di Alessia Micieli e Aurora Distefano nella categoria Allieve ai campionati regionali. I bikers di varie categorie maschili e femminili si stanno allenando su strada in diverse condizioni meteorologiche per simulare le varie situazioni di gara. Una novità per questa stagione è la maggiore partecipazione alle competizioni su strada, oltre alle gare di mountain bike.

Il presidente del sodalizio, Giuseppe Nascondiglio, ha dichiarato che questa decisione è stata presa per esplorare un altro aspetto delle competizioni ciclistiche e far sentire la voce della squadra in questo contesto. La squadra è motivata e pronta a affrontare la nuova stagione con entusiasmo.