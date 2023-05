Bike: la 21esima edizione del Cannarella scalda i motori, la gara del 28 maggio per le categorie Allievi, Juniores e Under 23

La ventunesima edizione del memorial Giovanni Cannarella sta scaldando i motori. Si rinnova la classica competizione ciclistica rivolta ai giovani e tra le più apprezzate del Sud Italia. E’ in programma domenica 28 maggio con partenza da Grammichele e arrivo a Monterosso Almo. La gara è riservata alle categorie Allievi, Juniores e Under 23. Hanno già fornito la propria adesione alla partecipazione numerose società del centro Italia ma anche del Nord, ragione per cui si prospetta un profilo assolutamente interessante per questa competizione che, come ogni anno, è destinata a richiamare l’attenzione degli addetti ai lavori, degli appassionati di ciclismo ma anche dei semplici sportivi.

Ci sarà pure l’“antipasto” di sabato 27 che sarà servito a Grammichele. Si tratta di una crono, per Esordienti, Allievi, Juniores e U23, con arrivo nella piazza centrale della cittadina etnea. Domenica, poi, la gara in linea con partenza, sempre da Grammichele, per le tre categorie coinvolte. Ma mentre gli Allievi effettueranno il tracciato in tutta la sua lunghezza sino all’arrivo in piazza San Giovanni, nel cuore di Monterosso Almo, i corridori delle categorie Juniores e U23, dopo il passaggio sotto il traguardo, in piazza, dovranno sostenere un circuito per cinque giri. E, soltanto dopo allora, si potrà festeggiare il vincitore della 21esima edizione del Cannarella.

“Ci sarà – affermano Salvatore e Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo che si occupano dell’organizzazione del memorial – anche la nostra squadra, l’Almo Nial Nizzoli, dunque la società siculo-emiliana, che conta di spuntare risultati di un certo tipo per quanto concerne questa competizione che per noi rappresenta una sorta di pietra miliare del nostro impegno su più fronti”.