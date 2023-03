Bike: in provincia di Ravenna il primo successo stagionale per l’Almo Nial Nizzoli con Giacomo Cannizzaro

E’ arrivato il primo successo stagionale per l’Almo Nial Nizzoli che, domenica scorsa, a Cassanigo di Cotignola, in provincia di Ravenna, ha avuto la possibilità di mettere in luce il valore dell’intero gruppo. In particolare, primo posto per Giacomo Cannizzaro che ha regolato gli avversari e quinto per Leonardo Sabet. Risultato ancora più importante per il fatto che, con riferimento alla categoria Juniores, ai nastri di partenza c’erano almeno 120 corridori che si sono dati battaglia lungo un circuito abbastanza spigoloso e con alcuni tratti molto tecnici.

A Napola, in provincia di Trapani, invece, l’altro gruppo guidato dal diesse Giorgio Scribano ha conquistato il sesto posto con Luca Brancato nella categoria Allievi e l’undicesimo con Andrea Tirendi, dopo una prestazione accorta che avrebbe potuto garantire soddisfazioni migliori sebbene la concorrenza, pure in questo caso, sia risultata molto agguerrita.

“Intanto, però – sottolinea Giuseppe D’Aquila dell’Almo Nial Nizzoli – siamo riusciti a ottenere il primo successo e il patron della società emiliano-siciliana, Auro Nizzoli, si ritiene molto soddisfatto, unitamente al presidente Salvatore D’Aquila, perché significa che il cammino intrapreso è quello giusto e speriamo, ovviamente, che possa proseguire così anche per il prossimo futuro”.