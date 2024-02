Bike: in Coppa Sicilia nel Messinese buoni risultati per la Naturosa Ragusa con Micieli e Tumino

La stagione della mountain bike è entrata nel vivo e le prime gare servono da banco di prova per valutare la forma degli atleti e la validità della preparazione invernale. La squadra Naturosa Bike & Co. Ragusa ha partecipato alla Xco Rocca di Buticari, seconda prova di Coppa Sicilia, disputatasi lo scorso fine settimana in provincia di Messina.

La gara è stata impegnativa, caratterizzata da salite e discese tecniche, che hanno messo alla prova gli atleti del team del presidente Giuseppe Nascondiglio. Da segnalare il quarto posto di Anastasia Micieli nella categoria Junior donna e il quinto posto di Angelo Tumino nella categoria M3. Gli altri membri del gruppo continuano gli allenamenti su strada con il direttore sportivo Giampiero Pitino.

Il presidente Nascondiglio sottolinea l’importanza di queste competizioni come momento di verifica della preparazione del team. La Naturosa Bike & Co. si impegna a curare tutti gli aspetti tecnici e non solo, al fine di migliorare costantemente le proprie performance. Nascondiglio ringrazia lo staff tecnico per l’impegno dedicato alla crescita del gruppo.

