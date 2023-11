Bike: in Coppa Sicilia ad Avola Naturosa Ragusa ancora sugli scudi

È stata una giornata eccezionale per gli atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa durante la seconda prova di Coppa Sicilia Cx ad Avola. Nonostante le sfide legate agli infortuni e ad altre problematiche, il gruppo ha dimostrato una grande coesione e ha ottenuto risultati notevoli.

Giovanni Distefano ha brillato nella categoria Juniores, dominando la gara con una performance da campione e superando tutti i suoi avversari. Anche Flavio Schembari, nella stessa categoria, ha raggiunto un ottimo secondo posto, confermando il successo del compagno di squadra con una prestazione individuale sopra la media.

Anastasia Micieli ha confermato il suo secondo posto nella categoria Juniores donne, mentre Alessia Micieli è stata la dominatrice assoluta nella categoria Allieve donne, dimostrando un talento inarrestabile e in costante crescita. Anche Erika Boscarino ha ottenuto un secondo posto nella stessa categoria, continuando a fare progressi significativi.

Va sottolineata anche la determinazione degli Allievi, come Nicolas Tumino, che nonostante un piccolo problema fisico durante la gara, è riuscito a riprendersi e a completare il percorso, tagliando il traguardo con coraggio e impegno.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio ha elogiato l’intera squadra per le straordinarie prestazioni ottenute in una giornata che inizialmente sembrava piena di ostacoli. Ha inoltre lodato lo staff tecnico per aver contribuito al successo, dosando al meglio le risorse per ottenere questi risultati.