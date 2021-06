Bike: il bilancio dei primi sei mesi di attività della stagione, parla il presidente Nascondiglio: "Progetto interessante, cresceremo ancora" - Ragusa Oggi

Bike: il bilancio dei primi sei mesi di attività della stagione, parla il presidente Nascondiglio: “Progetto interessante, cresceremo ancora”

Condividi su:

“Stiamo portando avanti un progetto. Crediamo nella crescita e nella costanza del gruppo. Ci stiamo affidando a uno staff tecnico di prim’ordine. E, in parte, i risultati sono arrivati. Ma puntiamo a fare ancora di più e meglio”. Parola del presidente dell’Asd Abiomed Bike & Co. Ragusa, Giuseppe Nascondiglio, il quale traccia un bilancio dei primi sei mesi dell’anno. “Che, come tutti sappiamo – precisa – è stato caratterizzato dalla pandemia.

E, però, questo non ci ha fermato. Non solo abbiamo partecipato alle gare che, via via, alleggerendosi la situazione, sono state organizzate. Ma anche noi ci siamo dati da fare per promuovere i nostri appuntamenti a livello locale che, almeno stando alle partecipazioni registrate, sono risultati molto apprezzati. Ma non solo. Con i vari direttori sportivi, ci siamo messi di buzzo buono nel potenziare ulteriormente i nostri punti di forza.

E ne è venuta fuori la cosiddetta valanga rosa dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa che ormai tutti, a livello regionale, conoscono. Dobbiamo compiere, a tal proposito, uno sforzo in più, con riferimento al panorama nazionale, dove, invece, ci sono ancora alcuni gap da colmare. Ma ritengo che con la passione e con la voglia di lavorare che ci contraddistingue riusciremo a raggiungere risultati di rilievo anche in questo ambito”.

Poi, c’è il settore maschile che, nel corso della stagione, ha subito una sorta di rifondazione. “Siamo partiti – prosegue Nascondiglio – dai più piccoli, stiamo allevando veri e propri talenti in erba. Ma ci vorrà un po’ di tempo in più prima che possano arrivare i risultati che tutti auspichiamo. Noto, a ogni modo, grande entusiasmo sul nostro progetto ed è questo che mi stimola e ci stimola, assieme a tutte le persone che mi collaborano, ad andare avanti. Siamo una grande famiglia che coltiva la passione per il fuoristrada a due ruote e che vuole continuare a inanellare altri successi degni di rilevanza”. Domenica, intanto, a Carini, in provincia di Palermo, ci sarà la prima prova di Coppa Sicilia riservata alla categoria Giovanissimi con la partecipazione dei piccoli atleti ragusani dell’Asd Abiomed.