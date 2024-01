Bike: due maglie di campione regionale per la Naturosa Bike & Co. Ragusa

La squadra Naturosa Bike & Co. Ragusa ha ottenuto brillanti risultati nella recente gara di Coppa Sicilia specialità ciclocross, tenutasi a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Alessia Micieli e Aurora Distefano, nella categoria Allieve, hanno dimostrato un’eccellente performance, conquistando rispettivamente il secondo e il primo posto e ottenendo così il titolo di campionesse regionali.

Le due atlete hanno mostrato un notevole potenziale, evidenziando una preparazione meticolosa e un’impeccabile condotta di gara. I loro successi non sono stati frutto del caso, ma risultato di un duro lavoro e di un’attenta preparazione che le ha lanciate in modo definitivo in questa categoria per la stagione 2024.

La squadra ha anche ottenuto due secondi posti nelle rispettive categorie con Erika Boscarino e Anastasia Micieli, che si sono sfiorate per poco il gradino più alto del podio. Tuttavia, è stato un’ottima prestazione per entrambe.

Sul fronte maschile, Salvo Caruso è stato costretto al ritiro per problemi fisici, mentre Giovanni Distefano e Flavio Schembari hanno dovuto abbandonare la gara nonostante sembrassero in buona forma.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio si è dichiarato soddisfatto dell’inizio di stagione della squadra, sottolineando la necessità di altre prestazioni di rilievo nei prossimi appuntamenti ufficiali.