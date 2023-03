Bike: dominio assoluto dell’Almo Nial Nizzoli domenica scorsa a Palermo

Dominio assoluto a Palermo, lo scorso fine settimana, per l’Almo Nial Nizzoli che ha dato prova della propria forza e, soprattutto, della preparazione dei propri atleti. Vincitore assoluto della competizione Luca Brancato che, nella categoria Juniores U23, ha fatto il vuoto dietro di sé, conducendo la gara in fuga per circa 67 chilometri, senza che il gruppo riuscisse a riprenderlo. Brancato ha totalizzato un vantaggio di circa cinque minuti nei confronti del secondo classificato, tra l’altro il compagno di squadra Giuseppe Motta. Quindi, i due gradini più alti del podio sono stati appannaggio della società siciliano-emiliana.

Bene, nella categoria Allievi, uno straordinario Giuseppe Garofalo che, seppur in fuga per quasi tutta la competizione, ha dovuto accontentarsi, dopo essere stato raggiunto e superato quasi nelle battute finali, del secondo posto. Un risultato assolutamente degno di nota anche perché ci troviamo ancora nella fase iniziale della stagione. Nella stessa categoria, inoltre, da segnalare il quinto posto di Danilo Trovato e il sesto di Filippo Lampasona, pronti a migliorare ulteriormente già sin dalle prossime competizioni. Nella categoria Esordienti di primo anno, in più, è arrivato un altro secondo posto mentre nella Esordienti di secondo anno da registrare il terzo posto di Gabriele Tirendi.

“Siamo rimasti soddisfatti – sottolinea Giuseppe D’Aquila a nome dell’Almo Nial Nizzoli – per l’andamento della giornata e per i risultati conquistati, circostanza che ci ha consentito di metterci più in evidenza rispetto alle altre società partecipanti. Merito del costante lavoro portato avanti dal diesse Giorgio Scribano, anch’egli contento per i riscontri registrati, oltre che del sacrificio e della determinazione con cui i ragazzi si allenano periodicamente”. Ad accompagnare il gruppo anche il presidente Salvatore D’Aquila che ha espresso il proprio apprezzamento per come i propri atleti sono riusciti a gestire la gara nelle varie categorie anche nelle fasi più topiche.