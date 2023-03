Bike: decimo e undicesimo posto per l’Almo Nial Nizzoli nella gara tenutasi in Abruzzo

Un’altra prestazione di rilievo per la squadra juniores dell’Almo Nial Nizzoli che a Controguerra, in Abruzzo, ha fatto registrare il decimo di posto di Filippo Quintavalla e l’undicesimo di Luca Brancato. Questi ultimi hanno regolato un gruppetto di 15 atleti nel finale di una gara molto dura, caratterizzata dal brutto tempo e dalle precipitazioni atmosferiche. Competizione alquanto combattuta lungo un circuito di sei chilometri a giro con due strappi duri molto pesanti da affrontare per tenere il ritmo.

Alla manifestazione erano presenti i due patron, Auro Nizzoli e Salvatore D’Aquila, oltre, ovviamente, ai direttori sportivi che hanno accompagnato il team fuori regione. La prossima gara, invece, vedrà l’Almo Nial Nizzoli inaugurare la stagione in Sicilia con la competizione in programma a Napola, frazione del Comune di Erice, nel Trapanese. “I nostri ragazzi sono in crescita – sottolinea Giuseppe D’Aquila – e per questo motivo siamo soddisfatti. I nostri corridori, a parte Quintavalla e Brancato, si sono piazzati tra i primi venticinque posti. Abbiamo dato ancora una volta prova delle nostre capacità e cerchiamo di migliorare ulteriormente nel contesto di queste competizioni molto difficili da sostenere per la qualità di tutti i partecipanti”.