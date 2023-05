Bike: da Colle San Rizzo le maglie di campionessa regionale per Micieli e Occhipinti

Un prestigioso riconoscimento per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, da Messina, ed esattamente da colle San Rizzo, è tornata a casa con la maglia di campione regionale attribuita ad Alessia Micieli nella categoria Allieve donne. La valanga rosa del sodalizio guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio continua a fare sfaceli come testimonia, tra l’altro, il terzo posto di Giada Nascondiglio e il quarto di Erika Boscarino, sempre nella stessa categoria, a testimonianza della bontà del lavoro svolto da tutto il gruppo squadra, staff compreso, che sta costruendo mattone su mattone una realtà di tutto rispetto per ridare slancio ulteriore al rendimento dell’intera compagine.

Non è un caso che, sempre nella stessa competizione, sia arrivata un’altra maglia regionale, quella di Federica Occhipinti, in questo caso nella categoria Under 23 donne. Un altro successo di assoluto spessore, dunque, per il team ragusano. A completare una giornata indimenticabile, poi, la terza posizione nella categoria Juniores donne per Anastasia Micieli che si è fatta valere nonostante un problema meccanico in bici. Buoni, inoltre, i piazzamenti per Flavio Schembari, Federico e Lorenzo Polizzi, Andrea Nascondiglio, Giorgio Camillieri, Leonardo Tumino, Matteo Carfì. Da segnalare, infine, il terzo posto, tra gli Junior, di Giovanni Distefano e la buona performance di Angelo Tumino che è partito nel gruppo degli amatori.