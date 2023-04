Bike: buoni risultati a Vittoria e ad Agrigento per gli atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa

E’ stato un fine settimana ricco di impegni, quello scorso, per la Naturosa bike & Co. che ha corso a Vittoria con Giorgio Cappello e Paolo Alì i quali hanno conquistato rispettivamente il 2° e il 4° posto nel contesto di una gara su strada. Poi, ad Agrigento, nello splendido scenario della Valle dei Templi, c’è stato spazio per Alessio Campo, Nicolas Tumino, Giorgio Camillieri, Leonardo Tumino, Erika Boscarino, Giada Nascondiglio, Alessia Micieli e Flavio Schembari che hanno partecipato alla prima prova di Coppa Italia Xco. Nel contesto dello stesso scenario, il G6 Andrea Nascondiglio ha conquistato il 3° posto dando dimostrazione di avere importanti capacità tecnico-atletiche su cui si potrà lavorare per il futuro.

E, ancora, a Roma, Giovanni Distefano ha partecipato al Gp della Liberazione, una gara molto impegnativa ma che è riuscito a gestire al meglio. “Ancora una volta – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – abbiamo messo in buona evidenza le nostre doti organizzative e siamo riusciti a portare in luce i nostri atleti. Siamo contenti per i risultati ottenuti perché testimoniano sul fatto che stiamo riuscendo a lavorare molto bene. Adesso, ci prepareremo ad affrontare, in questo fine settimana, una cronometro su strada a Palermo con i nostri agonisti oltre alla seconda prova di Coppa Sicilia per i nostri atleti giovanissimi”.