Bike: ancora riscontri importanti per gli atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa

E’ stato un altro fine settimana ricco di riscontri interessanti per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, partecipando a più competizioni contemporaneamente, sta compiendo un grande sforzo organizzativo. A Palermo, i più piccoli hanno onorato al meglio i colori della squadra iblea gareggiando con piena determinazione. A conquistare il podio, nelle rispettive categorie di appartenenza, sono stati Michela Cappello, Paolo Alì, Giorgio Cappello e Lorenzo Gualato.

Al contempo, degne di nota le prestazioni di Flavio Parisi, Andrea Nascondiglio, Michele Scala, Carlo Avola, Simone Pluchino, Matteo Carfì, Lorenzo e Federico Polizzi. Da sottolineare, poi, il grande risultato ottenuto alla Granfondo Città di Ragusa da Alessia Antoci che, alla sua prima gara, ha dominato tra tutte le donne, conquistando un successo meritatissimo. In grande spolvero anche Lorenzo Farnisi e Salvatore Iacono.

Al trofeo Bike Ballerò a Vittoria, dominio assoluto fra le donne di Aurora Distefano e Alessia Micieli, entrambe prime rispettivamente nelle categorie Esordienti e Allieve, secondo posto per Vincenzo Giannetti tra gli Esordienti di primo anno. Buone le perfomance di Federico Occhipinti, Lorenzo Polizzi, Alessio Campo, Leonardo e Nicolas Tumino oltre a Flavio Schembari. Alla Trinacria race di Letojanni, in provincia di Messina, ottime le prestazioni dei due Marco Gurrieri e Angelo Battaglia. Infine, in Lombardia, Giovanni Distefano costretto al ritiro dopo noie di carattere meccanico.