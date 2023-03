Bike: altri risultati di rilievo per la Naturosa Ragusa alla Borbonica cup

Torna l’Xco Borbonica cup e tornano le prestazioni degne della massima considerazione per gli atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa. Domenica scorsa, in particolare, all’Xco Rocca di Buticari a Nizza di Sicilia, sono state ancora una volta le atlete del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio a fare registrare risultati di tutto rispetto che lasciano ben sperare per il prossimo futuro.

Nella categoria Allieve donne primo anno, vince ancora una volta Alessia Micieli che sta dimostrando di potere contare su uno stato di forma davvero eccezionale che impedisce qualsiasi tipo di concorrenza alle avversarie. Inoltre, la stessa atleta si conferma al top nella Borbonica cup indossando ancora la maglia di leader. Secondo posto per Giada Nascondiglio e terzo per Erika Boscarino. Nella categoria Junior donne, Anastasia Micieli si classifica al terzo posto mentre ancora una volta risulta prima Federica Occhipinti nella categoria Under 23 donne.

Per quanto riguarda gli altri risultati, anche in questo caso sforzi apprezzabili da parte di tutto il gruppo hanno fatto sì che arrivassero ulteriori conferme. Lo testimonia Alessio Campo che tra gli Esordienti di primo anno è arrivato 19esimo, seguito al 20esimo posto da Federico Occhipinti. Tra gli Esordienti di secondo anno, nono posto per Leonardo Tumino, 16esimo Nicolas Tumino e 24esimo Giorgio Camillieri. Tra gli Juniores, settimo posto per Giovanni Distefano mentre, nella categoria Allievi 2° anno, è arrivato il nono posto per Flavio Schembari. Domenica impegno a Palermo con una competizione stavolta su strada che vedrà ai nastri di partenza alcuni corridori del team ibleo.