Bike: Almo Nial Nizzoli impegnata in provincia di Trento e in provincia di Parma

Finale di stagione con molti impegni per l’Almo Nial Nizzoli che, nel corso del fine settimana, sarà impegnato alla Coppa d’Oro che si corre in Borgo Valsugana, provincia di Trento, alla presenza di numerosi talenti provenienti da tutta Italia.

I corridori della società monterossana cercheranno di mettersi in evidenza e di portare a casa risultati di tutto rispetto. La categoria Allievi, invece, sarà di scena in provincia di Parma, a Monticelli Terme, per un’altra competizione che si annuncia molto ostica anche perché, pure in questo caso, il confronto sarà con atleti provenienti da quasi tutta Italia e quindi il livello si annuncia molto alto. Tra i risultati conseguiti in questi ultimi giorni, da segnalare il primo posto di Margherita Putelli ad Aci Bonaccorsi, nel contesto della categoria di appartenenza, mentre, per quanto concerne gli Esordienti, si registra la quarta posizione di Gabriele Tirendi e la quinta di Simone La Rocca.

“Tutti risultati – afferma Giuseppe D’Aquila per l’Almo Nial Nizzoli – che ci fanno ben sperare anche perché conseguiti da atleti che, davanti a loro, hanno un grande futuro e quindi possono sperare soltanto di migliorare”.