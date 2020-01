Berlusconi ha una nuova fidanzata, Marta Fascina. Ha lasciato Francesca Pascale - Ragusa Oggi

Berlusconi ha una nuova fidanzata, Marta Fascina. Ha lasciato Francesca Pascale

Finisce la storia tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale e già il gossip parla di una liason del leader di Forza Italia con un’altra ragazza di origini napoletane (di Portici anche se nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria). Si tratterebbe di Marta Fascina, deputato di Forza Italia.

Ha 30 anni e alle elezioni politiche del 2018 era stata candidata in un collegio blindato e poi eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. Prima della sua elezione era stata Press Officer and Public relation specialist al Milan. Marta Fascina è laureata in lettere e filosofia alla Sapienza di Roma.

