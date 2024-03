Benvenuta Primavera alla Casa delle Farfalle di Palermo. Centinaia di farfalle variopinte volano al Parco Uditore

Finalmente è giunta la Primavera, e Parco Uditore sembra sempre di più il posto giusto in cui festeggiarne l’arrivo, godendosi all’aria aperta le giornate che si allungano. Quest’anno però non sono solo i suoi spazi verdi e i giochi all’aperto ad attirare famiglie e visitatori, ma soprattutto la grande novità della stagione: centinaia e centinaia di farfalle tropicali, coloratissime, variegate, affascinanti, da contemplare all’interno del giardino tropicale inserito nell’area del Parco.

Non sono passate neanche due settimane dall’apertura della Casa delle Farfalle, eppure i fedelissimi del parco si sono abituati ormai al via vai dei numerosissimi visitatori che ogni giorno affollano la mostra: il passaparola fa veramente miracoli e in questo caso sembra più potente che mai.

Del resto, lo spettacolo non è di quelli che si vedono tutti i giorni. Le farfalle provengono da ogni parte del mondo e per osservare bisognerebbe davvero girarselo tutto, e invece, eccole: volteggiano insieme, le ali di mille trame diverse, incanto della natura e prodigio dell’evoluzione, una combinazione senza eguali di forme e colori.

Sarebbe una meraviglia già così, ma ci sono i fortunati tra i fortunati che assistono ad uno spettacolo ulteriore: la scena unica e irripetibile del bozzolo che si apre, il miracolo della trasformazione della crisalide in farfalla. Le farfalle infatti arrivano a Casa delle Farfalle ancora crisalidi. Ogni volta è una sorpresa per i visitatori e molti di loro sono già tornati per altre visite a Casa delle Farfalle, stupendosi ogni volta di uno spettacolo diverso.

La “Casa delle Farfalle” di Palermo sarà visitabile fino al prossimo giugno. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche, già numerose, sono attive al numero 392 7691183. Per i contatti e le informazioni è invece possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook (www.facebook.com/casadellefarfallepalermo) e instagram (www.instagram.com/casadellefarfallesicilia).

Dove e Quando?

Palermo: Parco Uditore (Piazza A.Einstein) fino a giugno 2022

