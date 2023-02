Bellissimo il carnevale di Scicli, ma fate qualcosa per il traffico in tilt!

All’indomani della prima due giorni di Carnevale, su Scicli le amarezze per il traffico andato in tilt sono tante. Ma tante sono pure le gioie per il successo che questo primo round ha dato. Dopo tre anni di fermo obbligato per la non del tutto scomparsa pandemia da covid-19, la gente è scesa in strada dandosi ad una spensieratezza carnascialesca senza freni. Dalla sfilata di bambini ed adulti in maschera con i carri allegorici che hanno fatto registrare un salto di qualità, alla sfilata delle fiat 500 in veste carnascialesca, al Carnevale a cavallo con i cavalieri rigorosamente vestiti con abiti in maschera.

Il successo del Carnevale in città, nel centro storico

Il paese, fra sabato e domenica, è stato invaso da migliaia di persone fin dal primo pomeriggio per continuare fino a notte fonda. Era il fine settimana ed era prevedibile. Il turismo ha fatto numeri da capogiro in una città che guarda alla rinascita e che, con le sue iniziativa, riesce ad attrarre turisti da ogni dove. A soffrire il movimento veicolare in una città che ha dei percorsi obbligati sia per muoversi al proprio interno che per raggiungere le borgate della fascia costiera.

L’appello di un automobilista rimasto nel traffico

“Il carnevale è sicuramente una festa apprezzata da molti, soprattutto dai bambini ma tanti altri, forse i più, vedono gli avvenimenti ad essa collegati come causa di problemi e di forti arrabbiature – a parlare è Giuseppe Guarino, un automobilista che domenica pomeriggio doveva raggiungere Donnalucata ed è incappato nelle lunghe code di traffico – non conosco chi ha organizzato questa festa tanto attesa ma vista la confusione che si è creata nel centro storico forse è stata un bene che nel passato non ci sia stata. Chi ha la responsabilità del traffico e della sicurezza dei cittadino si trova a palazzo comunale. Nessuna possibilità di strade alternative, nessuna possibilità di fuga in caso di necessità. La speranza è che la gestione delle prossime feste sia migliore e che i disagi siano quanto più possibili limitati”.

La voce al palazzo

Quando si organizzano manifestazioni con tanta affluenza di pubblico i disagi sono questi. Dal comando di polizia locale si suggeriscono i percorsi alternativi. “Al semaforo di via Ospedale si può svoltare a destra e percorrere la circonvallazione di via Noce – spiegano al Comando – il flusso di gente è stato tanto e comunque è stato lo stesso degli anni in cui il Carnevale è stato festeggiato quando non si era in pandemia. Le stesse iniziative, gli stessi percorsi, lo stesso successo del 2019. Non si nega la sofferenza nel movimento veicolare ma la città è

è questa.