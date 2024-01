Befana col maltempo: a Vittoria cade albero dopo mini tromba d’aria, pioggia e vento a Ragusa e in altre città iblee. Le future previsioni

Maltempo in provincia di Ragusa. Dalle 12 circa nubi nere che hanno ridotto il passaggio della luce del sole, e poi, nel capoluogo, forte vento, tuoni intensi e pioggia che è tornata intorno alle 13,30 dopo una breve schiarita mentre alle 14,30 è arrivata la grandine.

Una sorta di mini tromba d’aria ha interessato in particolare il versante ipparino della provincia. Un albero sradicato e un palo della linea elettrica danneggiato oltre ad alcune coperture e tettoie precarie. I danni maggiori sulla strada che da Vittoria conduce ad Acate, in contrada Capraro dove un albero ha invaso completamente la sede stradale. Sul posto per ripristinare la circolazione eliminando il pericolo, il personale dei vigili del fuoco

Come annunciato dalle previsioni meteo il maltempo è arrivato con vento forte, pioggia, grandine e calo delle temperature.

Dalle ultime immagini satellitari nelle prossime ore si registrerà un peggioramento delle condizioni meteo con temporali forti, venti in rotazione a ovest nord ovest fino a burrasca forte, con raffiche tempestose o di fortunale sui bacini di ponente, stretto di Sicilia e jonio. Il maltempo previsto con l’arrivo del ciclone della befana arrivato in Sicilia porterà ancora freddo, temporali e vento forte anche nelle prossime ore. ricerca fotografica di Franco Assenza